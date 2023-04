Due bambini di 6 anni fuggono da scuola per prendere un treno per Roma

Vicenda rocambolesca con due bambini di 6 anni che fuggono da scuola per prendere un treno per Roma. Da quanto si apprende sono stati rintracciati a Firenze mentre si accingevano a raggiungere la stazione ferroviaria. E secondo le risultanze delle indagini pare fossero diretti a Roma. I media spiegano che i due bambini sono fuggiti da scuola durante l’orario di lezione ma l’allarme lanciato a alcuni passanti ha evitato il peggio. I piccoli avevano chiesto informazioni e la loro presenza era stata segnalata alla polizia.

Due bambini di 6 anni fuggono da scuola

I due frequentano la prima elementare alla scuola Marconi di Grassina ed in corso c’è un’indagine per chiarire come abbiano fatto ad eludere la vigilanza del personale. Per ora si sa solo che si sarebbero intrufolati in palestra per poi allontanarsi dall’istituto servendosi di un buco nella recinzione che si trova nel giardino scolastico.

L’autobus e le informazioni ai passanti

Poi hanno preso un autobus grazie al quale sono arrivati in centro a Firenze. In piazza San Marco hanno chiesto indicazioni su come raggiungere la stazione di Santa Maria Novella ed i passanti si sono insospettiti ed hanno chiamato la polizia locale. Gli agenti li hanno così presi in custodia e hanno avvisato le famiglie. I media spiegano che i due bambini stanno bene e che i loro genitori per ora non sarebbero intenzionati a sporgere denuncia.