Due fratelli in rianimazione dopo un terribile incidente a Pieve Porto Morone

Due giovani fratelli sono in rianimazione dopo un terribile incidente a Pieve Porto Morone.

Il bilancio del del sinistro è stato di 4 feriti ricoverati al San Matteo di Pavia. Ma cosa è successo? Il sinistro si è verificato sulla ex Statale 412 della Val Tidone, a Pieve Porto Morone e lo scontro ha interessato una Suzuki Vitara e una Land Rover Freelander. Al loro interno c’erano quattro giovanissimi tra i 16 e i 20 anni.

Due fratelli in rianimazione dopo un incidente

I due fratelli erano a bordo di un’auto, e sull’altra fratello e sorella, tutti del Piacentino.

La polizia stradale di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi, ha verbalizzato l’accaduto dopo che sul luogo sono giunti i mezzi dei soccorritori a razzo. Dalla centrale operativa Areu sono accorse le ambulanze e le auto mediche in codice rosso o giallo e i feritisono stati trasportati sia a Pavia che agli ospedali di Piacenza e Castel San Giovanni.

L’arrivo dei soccorritori e della polizia

Da quanto si apprende i due più gravi sono proprio i due fratelli, residenti a Borgonovo Val Tidone, portati entrambi al San Matteo.

Attenzione: non sarebbero in pericolo di vita ma come spiega Il Giorno le loro prognosi restano riservate “fino a quando sono sotto osservazione nella terapia intensiva della Rianimazione”. La viabilità è rimasta bloccata per diverse ore dopo il terribile sinistro ed al ripristino hanno pensato gli agenti della polizia.