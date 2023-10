Con il ritrovamento di altri due orsi morti nei comuni di Bresimo e Ronzone, salgono a quota sette gli esemplari scoperti senza vita in Trentino nel corso del 2023.

Due orsi morti in Trentino, carcasse a Bresimo e Ronzone

Le carcasse di due orsi sono state trovate in Trentino. Gli esemplari sono stati rinvenuti nei comuni di Bresimo e di Ronzone. Sulla base delle prime informazioni diffuse, pare che il primo orso sia stato recuperato dal corpo forestale della Provincia di Trento e consegnato all’Istituto zooprofilattico delle Venezie. Nessuna notizia, invece, si ha sul secondo esemplare.

Una situazione analoga si è verificata lo scorso 28 settembre quando, nel comune di Sella Giudicarie, è stata scoperta la carcassa dell’orsa F36.

Sette esemplari morti nel 2023

Con la recente morte dei due esemplari, il numero degli orsi deceduti in Trentino nel 2023 ha raggiunto quota 7. Il primo episodio è stato registrato lo scorso 30 aprile in una zona impervia situata tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino. Successivamente, tre orsi sono stati trovati morti in Val di Sole, sul Monte Peller e in zona Cavedago.

L’orsa F36, invece, come già accennato, è stata trovata ormai priva di vita il 28 settembre. L’esemplare, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, era stato indicato come la responsabile di falsi attacchi nel territorio di Sella Giudicarie. Infine, c’è stato il ritrovamento dei resti a Bresimo e Ronzone.