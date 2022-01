È morta Betty White, la 99enne attrice icona delle sitcom Usa che aveva conquistato diverse generazioni di americani con uno stile semplice e "leggero"

Lutto nel mondo del cinema e soprattutto della televisione “light” degli Stati Uniti, è morta Betty White, la 99enne attrice icona delle sitcom Usa che per decenni aveva fatto sognare generazioni di americani fra i quali lo stesso Joe Biden. La Withe, spiegano i media che hanno rilanciato la notizia della sua scomparsa, aveva 99 anni ed avrebbe compiuto il secolo di vita il prossimo 17 gennaio.

Betty White divenne famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi di grandissimo impatto mainstream. Fra essi in particolare quello iconico di Sue Ann Nivens nella serie Mary Tyler Moore, andata in onda tra il 1973 e 1977. Poi arrivò la consacrazione definitiva nell’America post reaganiana con il ruolo di Rose Nylund in Cuori senza età, trasmesso tra il 1985 e 1992.

Ma Betty non si era fermata e dal 2010 al 2015 era stata fra le protagoniste assolute ed amatissime della sit-com Hot in Cleveland, nella parte di Elka Ostrovsky. La simpatica Betty aveva ricevuto il suo primo Grammy nel 2012, quando aveva già 90 anni. Oltre a quello era stata protagonista di numerose candidature ai Golden Globe.

“Betty White ha portato un sorriso sulle labbra di generazioni di americani. È una icona culturale che ci mancherà molto. I pensieri miei e di Jill vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che l’hanno amata”. Chi lo ha scritto? Un fan sfegatato della compianta Betty: il presidente Usa Joe Biden, che ha così reso omaggio su Twitter alla star della popolare sitcom Usa ‘The Golden Girls’ e della serie ‘Mary Tyler Moore’.