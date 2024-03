Silvia Pizzi, l’hair stylist, è scomparsa dopo una malattia, non precisata ancora pubblicamente dai vertici Mediaset.

Silvia avrebbe compiuto a breve 43 anni. La Direzione e la redazione di Tgcom24 si stringono alla famiglia e al compagno Marco in questo momento di dolore. A condividere la tragica notizia sui social media sono stati i conduttori Gerry Scotti e Barbara D’Urso.

«Ciao Silvia, difficile trovare le parole per dirti addio. La televisione, il nostro ambiente, è stata la tua famiglia come la mia. Dietro le quinte, tante persone, da tanti anni le stesse. Ti ricordi come ci siamo divertite in tutti questi anni? Ogni volta che arrivavo a Mediaset chiedevo di te, un po’ perché eri la più brava, un po’ perché mi divertivo chiacchierare con te. Eri sempre sorridente, eri casa. Vedersi a Cologno in quei corridoi era un’abitudine, come quando arrivi a casa e trovi un familiare. Mancherai a tutti, la vita è così ingiusta. Con grande malinconia, oggi, Sonia mi ha comunicato che non c’eri più, probabilmente io chiederò ancora di te ed entrando ti vedrò io come tanti altri perché non è giusto Silvia… Ti voglio bene»