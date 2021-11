Mimmo Rollo, talent scout che ha scoperto Manila Nazzaro, è deceduto a causa di un male incurabile.

Il talent scout foggiano Mimmo Rollo è scomparso. Da tempo l’uomo combatteva contro un male incurabile.

Mimmo Rollo è morto

Il mondo dello spettacolo painge Mimmo Rollo, il talent scout che ha avuto il merito di scovare personaggi diventati poi volti celebri dello show business (come l’ex Miss Manila Nazzaro).

Mimmo Rollo combatteva da tempo contro una malattia incurabile e l’annuncio straziante della sua scomparsa è stato dato dalla moglie Lidia Morelli, che sui social ha scritto:

“Dopo una lunga malattia combattuta con coraggio, dignità, discrezione e grande sopportazione, Mimmo non ce l’ha fatta. Ieri sera ci ha lasciati. Ho perso il mio grande amore, il padre dei miei figli, il mio migliore amico, il compagno di viaggi ideale, il complice di una vita.

Il mio cuore sanguina. Il dolore è immenso. Per gli amici che volessero salutarlo per l’ultima volta, oggi alle 15:30 si terrà la Santa Messa presso la chiesa di Gesù e Maria in piazza Umberto Giordano, Foggia”.

Mimmo Rollo: chi era

Originario di Foggia, Mimmo Rollo era un talent scout che aveva fondato l’agenzia Parole & Musica, con cui era solito andare a caccia di talenti. Nel 1999 era stato proprio lui a scoprire una giovanissima Manila Nazzaro, vincitrice quell’anno del concorso di bellezza Miss Italia (e oggi concorrente del Grande Fratello Vip 6).

In tanti, in queste ore, hanno affidato ai social il loro cordoglio per la scomparsa di Mimmo Rollo, che da tempo era affetto da una grave malattia.

Mimmo Rollo: Manila Nazzaro

Non è chiaro se il talent scout avesse mantenuto dei rapporti con la showgirl Manila Nazzaro che, al momento, si trova nella casa del Grande Fratello Vip. A causa del regolamento del gioco la showgirl non potrà essere avvertita della scomparsa del talent scout e quindi non potrà prendere parte alle esequie che, con tutte le probabilità, si terranno nei prossimi giorni.

Nonostante abbia avuto una sfolgorante carriera dopo la vittoria a Miss Italia, da tempo Manila Nazzaro vive la sua vita privata nel massimo riserbo, occupandosi prettamente della sua famiglia e dei suoi adorati bambini (nati dall’unione naufragata con Francesco Cozza). Oggi la showgirl è felicemente legata all’ex calciatore Lorenzo Amoruso e i due hanno internzione di avere un giorno un figlio insieme.