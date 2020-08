Com'è cambiata Manila Nazzaro nel corso degli anni? Le tappe della vita e della carriera dell'ex Miss Italia 1999

Nata il 10 ottobre del 1977, Manila Nazzaro era nota ai più per essere stata eletta Miss Italia nell’ormai lontano 1999. Diventata poi un’attrice e una presentatrice sia in tv sia in radio, di recente è tornata alla ribalta del gossip per via della sua partecipazione a Temptation Island insieme al compagno Lorenzo Amoruso.

Ex padrona di casa di “Mezzogiorno in famiglia”, nel 2005 si e sposata con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli. Oggi la storia con l’ex centrocampista è chiaramente giunta la termine. Al contrario, quella col bomber barese sembra essere uscita ancor più rafforzata dall’esperienza nell’isola delle tentazioni.

Di recente, infatti, l’ex modella ha confermato che sono entrambi pronti al matrimonio nonché ad avere un figlio tutto loro.

Ma come è cambiata la splendida 42enne nel corso degli anni? Ecco dunque alcune immagini di Manila Nazzaro quando venne decretata la più bella d’Italia.

Da esse si evince come la sua bellezza non sia affatto cambiata, anzi, se possibile, come sia diventata persino più intrigante.