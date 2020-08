Usciti decisamente più forti di prima da Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si dicono pronti alle nozze e a un figlio

Per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso Temptation Island ha portato davvero bene. Dopo l’emozionante avventura nell’isola delle tentazioni, la coppia pensa infatti ora al matrimonio e a un figlio, confermandosi peraltro tra i protagonisti più amati dal pubblico del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Manila e Lorenzo sono usciti ancor più forti dal falò di confronto, superando litigi e incomprensioni in vista di un futuro insieme.

Manila e Lorenzo pronti al matrimonio

“Alcune parole di Manila mi hanno fatto tremare. Non ero sicuro di voler fare questo viaggio, ma lo sforzo di capire quello che accadeva alla fine mi ha arricchito”. Così ha di fatto spiegato l’ex bomber pugliese nel corso di una recente intervista a un noto settimanale di gossip.

Precisiamo che i due non hanno partecipato al programma perché volevano mettere alla prova la loro capacità di non cedere al tradimento, ma solo per ricevere conferme l’uno sull’altra.





Ora dunque, come fa sapere la stessa ex Miss Italia, il prossimo passo è il matrimonio.

“Le nozze sono una nostra priorità. […] Con Lorenzo ho voglia di dire di nuovo ‘sì’ e sogno un figlio nostro”. Il fallimento del suo primo matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza avevo portato la bella Manila a smettere di credere nelle unioni. Con Lorenzo ha però riscoperto il desidero di sentirsi nuovamente legata a una persona in maniera profonda e concreta.