Le storie postate su Instagram da Elettra Lamborghini dopo la vittoria della Selassiè e la strada che sembra condurla dritta al Grande Fratello Vip

E se Elettra Lamborghini fosse la prossima vincitrice del Grande Fratello Vip? Si tratta di una mera ipotesi di scuola che fa leva su una serie di corsi e ricorsi nella storia della televisione, ma è ipotesi che affascina. E l’input a questa possibilità lo ha dato proprio un post Instagram della esplosiva “Miura”, che un mese fa aveva scelto il buen retiro di Miami per sottrarsi alle polemiche scatenate in Rai dopo una sua mancata intervista ad un noto programma.

La Lamborghini al Grande Fratello Vip

Gli elementi in comune sono dati proprio dalla foto postata da Elettra tra le storie del proprio profilo Instagram: in quello scatto lei è proprio con la nuova vincitrice del reality Jessica Selassiè e con Tommaso Zorzi, anch’egli vincitore di una recentissima edizione del Gf Vip. Le foto sono state pubblicate da Elettra esattamente il giorno dopo la vittoria dei Jessica in questa esplosiva edizione 2021/’22 e sembrano indurre a considerare una specie di “percorso obbligato” del destino.

Il destino di tre personaggi in una foto

Quello cioè per cui i personaggi ritratti in quella foto sono destinati a partecipare al Gf Vip ed a vincerlo. Ma come mai i tre erano in foto? Semplice, perché tutti e tre hanno partecipato al programma Riccanza, il reality che li ha resi noti al grande pubblico. Ed esattamente dopo la partecipazione a Riccanza Tommaso Zorzi e Jessica Selassiè hanno scelto di cimentarsi con il “Reality Maximo”, il Gf Vip, entrando nella casa più spiata d’Italia ed uscendone vincitori.

E se per Elettra non è un segnale questo…