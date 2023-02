Ebbene si, è più lungo: il pene umano cresciuto di 3 cm in 30 anni

Ebbene si, è più lungo: il pene umano è cresciuto di 3 cm in 30 anni, lo dice uno studio della Società Italiana di Andrologia che certifica un aumento del 24% dell’organo.

La Sia lo fa sapere dal congresso europeo a commento di uno studio della Stanford University pubblicato sulla rivista The World Journal of Men’s Health. Il commento è affidato ad Alessandro Palmieri, presidente SIA e professore di Urologia alla Università Federico II di Napoli: “L’aumento delle dimensioni dei genitali maschili potrebbe essere un altro indicatore dell’impatto di fattori ambientali, come l’esposizione a inquinanti o l’aumento di stili di vita poco sani”.

Il pene umano cresciuto di 3 cm

Poi lo specialista spiega: “Questi potrebbero infatti alterare il funzionamento del sistema endocrino, modificando in modo anche strutturale l’apparato riproduttivo maschile. Lo studio quindi suggerisce l’importanza di approfondire e valutare le ripercussioni dei fattori ambientali sulla salute sessuale e riproduttiva maschile, a cui la SIA ha sempre dedicato molta attenzione sia dal punto di vista divulgativo che scientifico”. Tuttoè stato basato su una meta-analisi di ricerche precedenti incentrate sulla lunghezza del pene.

Le tre misurazioni effettuate sugli uomini

Sono stati analizzati i dati di 75 studi condotti tra il 1942 e il 2021, che hanno coinvolto un totale di 55.761 uomini. E per oguno di essi si sono raccolte informazioni sul pene in diversi stati: flaccido, allungato ed eretto. I ricercatori hanno scoperto che in tutto il periodo di studio le dimensioni sono aumentate. Insomma, il dato più evidente è quello per cui ad essere aumentata è la lunghezza del pene quando è eretto.

Quella “a riposo” è rimasta invariata, cioè poco più di 8,5 centimetri, stabile anche quando allungato, cioè mediamente 13 centimetri, i peni completamente eretti si sarebbero allungati, “passando da una media si 12 centimetri a una di 15,24 centimetri”.

“Lungo non significa performante”

Ha chiosato Palmieri: “Lo studio non ci dà alcuna indicazione circa le possibili ripercussioni di questo allungamento sulla salute del sistema riproduttivo maschile e serviranno ulteriori indagini e approfondimenti.

Tuttavia, aldilà dei risultati della ricerca il tema delle dimensioni del pene è ancora oggi molto dibattuto e una costante fonte di ansia e preoccupazione per gli uomini, addirittura considerato invalidante. Va invece ribadito che le misure sono del tutto indicative perché ogni uomo è diverso dall’altro, e la lunghezza del pene non è sempre importante per una vita sessuale soddisfacente“.