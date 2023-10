Economia circolare, Italia prima in Europa per smaltimento rifiuti

Il nostro Paese ha riciclato l’83,4% della totalità dei rifiuti urbani e speciali, diventando primo in Europa per smaltimento rifiuti, leader nell’economia circolare.

L’Italia è leader in Europa nell’economia circolare. Nel 2022 il nostro Paese ha riciclato l’83,4% della totalità dei rifiuti urbani e speciali. Si tratta di un tasso di riciclo di oltre 30 punti sopra la media Ue, de l52,6%, e ben superiore a tutti gli altri grandi Paesi europei. Lo ha svelato il rapporto Greenitaly di Fondazione Symbol, Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne. L’Italia è anche uno dei pochi Paesi europei che dal 2010 al 2020 ha migliorato le sue prestazioni, con 10 punti percentuali in più contro i 6 dell’Europa. Nel biennio 2020-2021 si è anche verificato un inatteso consolidamento della capacità di riciclo industriale dell’Italia nel comparto cartario.

La Strategia Nazionale per l’Economia Circolare: gli interventi

“Un eccellente risultato per la transizione ecologica e lo sviluppo di un’economia sempre più circolare” si legge nel Rapporto. L’Italia nel 2022 ha approvato la Strategia Nazionale per l’Economia Circolare con 4 obiettivi, ovvero favorire il mercato delle materie prime secondarie, estendere la responsabilità dei produttori e dei consumatori, diffondere pratiche di condivisione e il principio del “prodotto come servizio” e definire una roadmap di azioni e obiettivi fino al 2040. La strategia comprende interventi pensati per l’intera filiera, considerando sia la produzione che il consumo. La strategia fa parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con uno stanziamento specifico di 2,1 miliardi di euro per migliorare la gestione dei rifiuti e l’economia circolare attraverso un pacchetto di investimenti e riforme.