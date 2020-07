Il 28, 29 e 30 settembre si svolgerà il Festival del Fundraising 2020 con una tariffa super scontata per l'iscrizione entro il 3 agosto.

Torna con la sua nuovissima edizione digitale il Festival del Fundraising 2020 che si svolgerà dal 28 al 30 settembre completamente online. Per partecipare basta iscriversi sul sito dell’evento ed entro il 3 agosto 2020 sarà possibile usufruire del super-sconto early bird. Il tema proposto, come già annunciato nei mesi passati per l’evento di maggio, sarà “Rebels”, un messaggio incisivo e chiaro verso per chi vuole lavorare nel mondo del terzo settore.

Festival del Fundraising 2020

A settembre 2020 tornerà uno degli eventi più significativi nell’ambito del nonprofit e del fundraising per la condivisione di idee e la creazione di innovazione. La XIII edizione si trasferisce online ma gli obiettivi sono gli stessi: sarà un evento che porterà esperti, veterani del mestiere e ideatori geniali – italiani e non solo – a raccontare e condividere con il pubblico le loro esperienze.

45 sessioni in diretta, 3 masterclass avanzate, area networking e area expo, una community sempre più allargata: l’idea rimane sempre la stessa ed è quella di connettere le persone, essere una vera e propria comunità.

Un programma variegato: masterclass, workshop, interviste e networking

Il programma si svolgerà totalmente online, su una piattaforma digitale dedicata. Tantissimi sono i nomi che figureranno durante l’evento, provenienti da ogni parte del globo. Saranno tre giorni intensi e ricchi di novità con già 35 sessioni formative confermate e un’Area Expo dedicata ai fornitori del terzo settore, attraverso cui sarà possibile visitare i vari stand virtuali e interagire con i presenti.

Alcuni dei partecipanti che terranno una serie di masterclass di alto livello, completamente in inglese, sono Adrian Sargeant, Grant Leboff e James Hails. Storie e opinioni di quattro personaggi che rappresentano dei veri e propri esempio per il grande successo avuto nei rispettivi settori, che verranno raccontate attraverso le interviste a Kristian Gianfreda, Davide Oldani, insieme a Paolo Iabichino e Paolo Stella.

Ma la vera novità di questa edizione è rappresentata dalle Networking Talks, previste durante i tre giorni di festival: momenti di condivisione e racconti, durante i quali i partecipanti fundraiser potranno essere loro stessi i protagonisti. Un’occasione inestimabile per discutere e confrontarsi con altri colleghi riguardo idee, pensieri e opinioni, al fine di creare nuove relazioni e collaborazioni. Non mancheranno, comunque, i momenti di community e di scambio reciproco: oltre al classico networking, si organizzerà anche un vero e proprio quiz della raccolta fondi, il Fundraising Submarine.

L’Italian Fundraising Award, inoltre, sarà consegnato alla fine dell’evento, dopo i tre giorni di festival che si terranno a settembre, assegnato ai migliori fundraiser e donatori dell’anno.

Informazioni dettagliate sull’evento

Il 28,29 e 30 settembre 2020, prenderà il via la manifestazione più importante d’Italia in ambito fundraising e non profit. Una location rinnovata e digitale con strumenti sempre più innovativi e originali. Per partecipare all’evento saranno disponibili due biglietti: il Live Ticket per l’accesso in diretta e il Full Ticket per ricevere anche le slide e le registrazioni. Fino al 3 agosto 2020, inoltre, è previsto uno sconto di 200 euro per l’acquisto di entrambe le tariffe. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito dedicato, da cui sarà possibile acquistare i biglietti per partecipare.