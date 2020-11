La notizia di uno o più "Bonus Natale" è una fake news. Ad affermalo l'Inps tramite una nota stampa

Si rincorre sulla rete e sui social, la notizia dell’arrivo di nuovi “Bonus Natale” ma si tratta di una fake news smentita dall’Inps che rimarca come non sono in arrivo benefici diversi da quelli già previsti dalle norme.

Nuovi Bonus Natale? L’Inps smentisce categoricamente

Non ci sono nuovi bonus Inps in arrivo. Le notizie che da qualche giorno rimbalzano su alcuni blog e sui social non sono altro che fake news. A smentire l’arrivo di nuovi bonus per Natale è lo stesso istituto di previdenza in una nota del 18 novembre pubblicata sul sito istituzionale e poi ribattuta anche sui social:

“Negli ultimi giorni sono arrivate all’Istituto e ai suoi canali social numerose segnalazioni circa un fantomatico nuovo bonus che l’INPS dovrebbe erogare.

L’Istituto smentisce categoricamente l’esistenza di benefici diversi da quelli già previsti dalle norme e si precisa che tutte le prestazioni di competenza dell’INPS sono presenti sul sito istituzionale. Gli utenti sono invitati ad affidarsi esclusivamente alle comunicazioni che giungono dai canali informativi ufficiali dell’Istituto: il sito INPS e i suoi profili social”.

Secondo alcuni media, la falsa notizia forse è stata generata dai conguagli previsti per il bonus asilo.