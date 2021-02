Corso online Social Media Manager: guida a carriere.it

Seguire un corso online di Social Media Manager è utile per formare e sviluppare competenze specifiche, al servizio delle aziende. Scopriamo come funziona.

Seguire un corso online di Social Media Manager è fondamentale per chi desidera realizzarsi in un settore ambizioso e competitivo, formarsi e aggiornarsi sulle competenze da possedere per continuare ad essere “appetibile” per l’azienda che lo ha assunto e per molto altro ancora. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, di cosa si occupa il Social Media Manager e dove formarsi online.

Corso online Social Media Manager

Il Social Media Manager è un ponte tra i follower di un determinato Social Network e l’azienda che si affida a quel determinano Social Network per promuovere la sua azienda e trasmettere in modo efficiente ed efficace i suoi contenuti. Tale figura lavora al fianco di un team specializzato, che si occupa della creazione di calendari editoriali mensili, strategie di marketing per trasmettere il messaggio da parte di una determinata società ai suoi sostenitori in modo creativo e molto altro ancora. Fondamentalmente, il compito di un Social Media Manager non è quello di individuare i potenziali clienti dell’azienda che lo ha assunto, come erroneamente si tende a credere, ma quello di raccogliere e studiare i dati, allo scopo di capire quali iniziative funzionano meglio, in modo da poterle capitalizzare e garantire a quella determinata azienda il successo che merita.

Seguire un percorso di studi che sviluppi competenze e capacità specifiche in questo senso è importante per chi si sente ispirato da questa professione ma, più in generale, per chiunque voglia mettersi in gioco e trasformare la propria passione in una carriera lunga e soddisfacente. Tuttavia, se da un lato il web offre un numero ridotto di corsi, la maggior parte dei quali costosa e di scarsa qualità, dall’altro, Carriere.it è l’alternativa migliore sulla quale fare affidamento poiché, ad un costo contenuto, offre una serie infinita di corsi e video corsi, tra cui il corso online di Social Media Manager, tenendo conto del tempo libero e la possibilità di spesa del singolo individuo, per ridurre al minimo una situazione sociale drammatica, legata agli alti livelli di disoccupazione e inoccupazione, ed aumentare le competenze e le capacità delle persone che alla piattaforma si rivolgono.

Corso online social media manager Luca La Mesa

Luca La Mesa, che attualmente ricopre la carica di presidente di Procter & Gamble Alumni Italia, la stessa associazione che, in passato, lo ha anche premiato come uno degli studenti più meritevoli al di sotto dei 40 anni, a livello mondiale, è specializzato in strategie avanzate di Social Media Marketing, peraltro messe al servizio di clienti importanti, tra cui:

AS Roma

Francesco Totti #MioCapitano

Francesca Piccinini #ConLeAzzurre (una delle campagne Twitter più virali, in Italia, nell’ottobre del 2014)

Campionato Mondiale Superbike SBK

Pirelli

Fendi

Bulgari

Versace

Enrico Brignano

Fiorello

Olimpiadi Rio De Janeiro 2016

Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018

Federazione Italiana Pallavolo

Internazionali BNL d’Italia

Cornetto Algida

Dove

Winner Taco

Mediaset

La7

Con un’esperienza pluriennale pregressa in una vasta gamma di settori differenti, Luca La Mesa, insieme alla compagna Giulia Lapertosa, ha dato in vita ad un progetto ambizioso, Carriere.it, una piattaforma virtuale, grazie alla quale sviluppare competenze e capacità specifiche, accedendo ad una serie di corsi e video corsi, allo scopo di abbassare i livelli di occupazione e disoccupazione che, purtroppo, come rilevato anche dal World Economic Forum, sono destinati a peggiorare nel corso dei prossimi cinque anni, per l’impossibilità, da parte dei dipendenti, di rimanere aggiornati e l’impossibilità, da parte di potenziali nuovi dipendenti, di formarsi in questo senso, in parte, per uno svantaggio economico, in parte, per mancanza di tempo, in parte, per una realtà virtuale che propone pochi corsi, peraltro costosi e di cattiva qualità.

Corso online Social Media Manager: carriere.it

Nato da un’idea di Luca La Mesa e Giulia Lapertosa, Carriere.it è un progetto sviluppato dalla Social & Impact Srl, Società Benefit, con lo scopo di riunire in un’unica piattaforma, alla quale accedere previa iscrizione annuale pari a € 50,00 + IVA, una serie di corsi di aggiornamento e formazione, dedicati ai professionisti del settore, agli aspiranti tali, gli occupati e i disoccupati che, giornalmente, perdono il posto di lavoro perché non più appetibili per le aziende che li hanno assunti.

Al giorno d’oggi, nessuno di noi può ormai fare a meno di Internet, una realtà virtuale all’interno della quale trovare di tutto, ma anche una realtà virtuale grazie alla quale formarsi, aggiornarsi e sviluppare pienamente le proprie potenzialità. Tuttavia, tale realtà virtuale non è esente da rischi o pericoli, poiché se, da un lato, è facile individuare una serie di corsi che sembrano rispondere alle proprie esigenze e necessità, dall’altro, questi corsi sono costosi e di cattiva qualità. Per chi volesse saperne di più può cliccare qui per visitare il sito carriere.it o sulla seguente immagine

La scarsità dei corsi virtuali che la rete offre, il costo eccessivo e, nella maggior parte dei casi, la scarsa qualità che li contraddistingue, per Luca La Mesa e Giulia Lapertosa sono stati lo stimolo per la creazione di una piattaforma virtuale, ricca di corsi e video corsi, di formazione e di aggiornamento, che si pone come obiettivo l’unione tra accessibilità e qualità dei contenuti nel mondo della formazione a distanza, allo scopo di aiutare gli individui a formare e restare aggiornati sulle competenze maggiormente richieste dalle aziende di Social Media Management (ma non solo), tenendo conto del tempo libero e la capacità di spesa che queste persone hanno, per frenare gli alti livelli di disoccupazione e inoccupazione e creare, allo stesso tempo, un impatto positivo sugli individui coinvolti.

Seguire un corso online di Social Media Manager su carriere.it vuol dire:

sviluppare conoscenze e competenze trasversali e specialistiche tra le più richieste nel mondo del lavoro

tra le più richieste nel mondo del lavoro scoprire e approfondire i più importanti trend tecnologici

formarsi con i migliori professionisti

imparare ad utilizzare strumenti utili per migliorare i propri risultati

per migliorare i propri risultati lasciarsi ispirare dai migliori casi studio e idee innovative, da applicare nella vita di tutti i giorni

