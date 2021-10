Ed Sheeran positivo al Covid: “Non sto bene, ho scoperto di essere positivo”

Ed Sheeran è risultato positivo al Coronavirus e lui stesso ha fornito delucidazioni sulle sue condizioni di salute.

In collegamento con Che Tempo Che Fa Ed Sheeran – che avrebbe dovuto essere ospite al programma – ha annunciato di essere risultato positivo al Covid.

Ed Sheeran positivo al Covid

Ed Sheeran ha dovuto assentarsi da Che Tempo Che Fa dove, in collegamento, ha confessato di essere in isolamento perché risultato positivo al Coronavirus. “Sono anche vaccinato, pensate se non lo fossi stato, sono imbarazzato e sto malissimo per questo anche se non dovrei vergognarmi perché succede a migliaia di persone ogni giorno, ma è una cosa a cui dobbiamo stare davvero attenti.

Mia moglie non c’era e non è positiva, lei starà altrove, non vogliamo che stia male anche lei, le ho detto di farsi dei bei bagni, tornerà tra 10 giorni. Siamo positivi io e la bambina, staremo 10 giorni insieme da soli, è una cosa meravigliosa, non l’ho mai vista così a lungo, stavo due giorni e poi andavo via. Mia figlia e io stiamo bene insieme, il frigorifero è pieno e non facciamo altro che mangiare“, ha dichiarato l’artista che per questo ha dovuto rinunciare a prendere parte allo show condotto da Fabio Fazio.

Insieme a Ed Sheeran è risultata positiva sua figlia, Lyra Antarctica, mentre la moglie Cherry Seaborn sarebbe negativa.

Ed Sheeran: il collegamento a Che Tempo Che Fa

Ed Sheeran ha dichiarato di essere dispiaciuto e imbarazzatoper la sua assenza a Che Tempo Che Fa. Durante il suo collegamento con il programma il cantante ha dichiarato che cercherà di tornare al più presto in Italia, dove lui e sua moglie avrebbero acquistato una splendida casa.

“Mi dispiace non essere lì con voi, c’era già la macchina pronta, ho fatto il test, il tampone e me ne sono accorto stamane. Spero di tornare a Natale e ogni giorno faccio una lezione di italiano. Adoro l’Italia e ho una casa qui, siamo entusiasti dell’Italia, è un luogo meraviglioso e con la famiglia cerchiamo di venirci il più possibile”, ha ammesso.

Ed Sheeran: la vita privata

Oggi Ed Sheeran è più felice che mai accanto alla moglie Cherry Seaborn.

I due sono amici d’infanzia e nel 2017, dopo essersi incontrati di nuovo, tra loro è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine, consacrato nel 2020 dalla nascita della loro prima figlia.