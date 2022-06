Edoardo Di Pietro è pronto per discutere la sua tesi dal vivo, mentre il suo avatar la discuterà nel Metaverso.

Edoardo Di Pietro, studente dell’Università di Torino, di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, è pronto per discutere dal vivo la sua tesi, mentre nel Metaverso a dare l’esame sarà il suo avatar, per la prima volta in Italia.

Edoardo Di Pietro, primo laureato con un avatar in Metaverso

Per la prima volta in Italia verrà discussa una tesi nel Metaverso. Edoardo Di Pietro, uno studente dell’Università di Torino, che viene da Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, domani, 1 luglio 2022, discuterà la sua tesi dal vivo, mentre il suo avatar lo farà nel mondo virtuale.

Ha seguito il corso di Comunicazione, Ict e Media ed è pronto a presentarsi davanti alla commissione in due versioni diverse. Lo studente ha ammesso di essere molto emozionato per questo evento. “Quando sei il primo a fare una cosa, sei il precursore di tutto ciò che verrà dopo di te. Quindi hai delle responsabilità enormi. Insomma: diventi uno standard del futuro” ha dichiarato a La Stampa.

Primo laureato nel Metaverso: “Coltivare la curiosità e la creatività degli studenti”

“Siamo costantemente impegnati nell’osservare il mutamento sociale e tecnologico, ma anche senza facili entusiasmi. Quello che cerchiamo di fare è coltivare la curiosità e la creatività degli studenti. Questa tesi va nella giusta direzione” ha dichiarato Luciano Paccagnella, presidente del corso di studi in Comunicazione, Ict e Media, con grande orgoglio.