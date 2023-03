Edoardo Donnamaria: "Un figlio con Antonella? Sì ma con la mia testa, lei è matta"

Antonella Fiordelisi ha confessato che le piacerebbe avere un figlio insieme a Edoardo Donnamaria e sulla questione è intervenuto lo stesso fidanzato dell’ex schermitrice.

Edoardo Donnamaria: un figlio con Antonella

L’amore di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è esploso al GF Vip e ora che i due sono entrambi usciti dalla Casa del programma tv hanno confessato che vorrebbero costruire insieme una famiglia. Antonella ha dichiarato che le piacerebbe diventare al più presto madre del figlio del suo fidanzato e Edoardo ha replicato in queste ore affermando:

“Ieri sera mi faceva vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio. E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei e per l’80% con la testa mia e per il 20% con la testa sua, non per altro, perché è tanto matta”. Edoardo non ha nascosto che anche a lui piacerebbe avere un figlio insieme a Antonella e in tanti sono curiosi di sapere se i due annunceranno presto l’arrivo della tanto attesa cicogna. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i due vipponi, finalmente lontani dalle telecamere, si stanno godendo la loro storia d’amore alla luce del sole. In tanti sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare.