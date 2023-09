Edoardo Leo ingrassato 22 chili per l'ultimo film: "Perderli è stato un inferno"

Edoardo Leo ha confessato come avrebbe fatto a ingrassare (e poi a perdere) 22 chili per il suo ultimo film, Non sono quello che sono.

Edoardo Leo ingrassato 22 chili

Come altri attori anche Edoardo Leo si è visto costretto a modificare il proprio aspetto per una parte e lui stesso ha ammesso che sarebbe ingrassato 22 chili per il suo ruolo nel suo ultimo film, intitolato Non sono quello che sono. Per cercare d’ingrassare l’attore avrebbe mangiato pasta a pranzo e a cenae ha svelato che perdere i chili persi sarebbe stato a dir poco complicato. “Volevo liberarmi dall’immagine del bel ragazzo con le spalle larghe che fa le foto glamour con lo smoking, volevo disintegrarla”, ha confessato l’attore, e ancora: “Ci sono voluti tre mesi e qualcosa. Prendere 22 chili è stato bellissimo. Ho mangiato pasta a pranzo e cena tutti i giorni. Per perderli se n’è andato un anno, un inferno”.

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul ruolo inedito interpretato da Edoardo Leo che, a proposito del suo ultimo film, ha anche svelato che all’interno di esso si parlerà del tema del femminicidio. “Nel 2023 finora siamo arrivati a 79 donne ammazzate, quindi viviamo un’emergenza”, ha dichiarato in merito alla tragica piaga che da anni vede protagonista l’Italia.