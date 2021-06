Elena D’Amario, il racconto drammatico: “Sono stata con lui notte e giorno”

Elena D'Amario, ballerina professionista di Amici, ha raccontato il suo dramma a Verissimo, ospite del salotto di Silvia Toffanin.

Elena D’Amario, ballerina professionista ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi, è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo ha parlato di un suo dramma personale, ma anche dell’amore e dei suoi desideri.

Elena D’Amario: il racconto drammatico

Elena D’Amario è stata ospite di Verissimo e ha raccontato di un momento molto delicato della sua vita, avvenuto lo scorso autunno. “A novembre dovevo cominciare con Amici e mia sorella stava per partorire a Bruxelles. Mia madre è andata da lei. Mio padre è stato operato, è stato un brutto momento. Io sono rimasta con lui che era in recovery post operatorio. Abbiamo passato ore senza parlarci, ma conoscendoci di più” ha raccontato la ballerina professionista di Amici.

Per lei è stato un momento davvero molto complicato, che ha dovuto affrontare trovando la forza per stare accanto a suo padre.

Elena D’Amario: l’amore per Enrico Nigiotti

La ballerina di Amici, quando era un’allieva della scuola, ha avuto una storia d’amore molto importante con Enrico Nigiotti, oggi famoso cantautore. Lui aveva deciso di abbandonare il talent per lasciare il posto a lei. “Mi dispiaceva che lui mi lasciasse il posto, era molto istintivo.

Non ho più avuto un amore così travolgente” ha dichiarato la ballerina. I fan hanno sempre sperato di rivederli insieme, ma il cuore del cantante è occupato. La loro storia d’amore ha appassionato tutti ed è stato un capitolo molto intenso della storia di Amici di Maria De Filippi.

Elena D’Amario: i suoi desideri e il suo libro

“Mi piacerebbe diventare mamma, più passa il tempo e più diventa costante il pensiero” ha dichiarato la ballerina. Un sogno che spera di realizzare presto. Elena ha presentato anche il suo libro “Salto“, per lei molto importante. Un libro che racconta la sua storia, sia la sua vita personale che la sua carriera. Una storia molto affascinante e piena di fortuna, così come di talento e di grandi sacrifici. Nel libro si capisce perfettamente la determinazione della D’Amario, che ha vissuto e vive per la danza, consapevole del fatto che questo mondo le sta dando tantissimo, anche se le ha anche tolto molte cose. Nel libro racconta come ha iniziato a ballare da piccola, quasi per caso, e di come sia nata una passione incredibile.