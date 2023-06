Elena Sofia Ricci si è detta contraria alla chirurgia estetica. Con le sue 61 candeline sul groppone, l’attrice non ha nulla da invidiare a tante ragazze giovani.

Elena Sofia Ricci contro la chirurgia estetica

Classe 1962, Elena Sofia Ricci è una delle attrici più amate del panorama cinematografico italiano. Sulla cresta dell’onda da oltre 40 anni, è una vera e propria icona di bellezza e, ciliegina sulla torta, è riuscita a conquistare il titolo senza mai ricorrere alla chirurgia estetica. L’interprete è fiera del suo aspetto e non cerca di nascondere i segni del tempo.

Le parole di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia ha dichiarato:

“Non mi sfracello con la chirurgia plastica perché più riempi la faccia più cade sotto il peso della gravità. Preferisco far cadere quel poco che ho, può sempre servire una bella e affascinante cinquantenne, se divento un muppet non posso più fare nulla”.

La Ricci non ha alcuna intenzione di competere con le colleghe più giovani. Si accetta così com’è, ma non per questo non si prende cura del suo aspetto.

I segreti di bellezza di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci va a letto alle 21 e la mattina si alza alle 6. Ha un’alimentazione sana, non fuma e fa quotidianamente esercizi per scaricare la schiena. La chirurgia estetica, quindi, non c’entra nulla con la sua bellezza. Come al solito, una dieta equilibrata e un po’ di attività fisica possono fare la differenza.