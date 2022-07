Elena Sofia Ricci, le lacrime per la morte di Peter Brook: “Ciao”

Elena Sofia ricci ha espresso il suo cordoglio per scomparsa del regista Peter Brook.

In queste ore attraverso i social Elena Sofia Ricci ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del regista Peter Brook, morto il 2 luglio 2022 a 97 anni.

Elena Sofia Ricci: la morte di Peter Brook

Come altri personaggi del mondo dello spettacolo anche Elena Sofia Ricci ha espresso il suo dolore per la scomparsa del famoso regista Peter Brook.

“Ciao Peter”, ha scritto l’attrice attraverso i social, dimostrando così la sua ammirazione per quello che è stato considerato da molti il più grande maestro del Teatro del 900.

“Se ne è andato il più grande maestro e regista del ‘900. E, anche se lui non voleva essere chiamato ‘maestro’, sono convinto che non ci sia definizione migliore per chi ha reinventato e rivoluzionato l’arte della messa in scena a livello mondiale”, ha dichiarato Nino Marino, il Direttore del Teatro Stabile dell’Umbria.

Peter Brook ha iniziato a lavorare come regista a soli 17 anni e nel corso della sua carriera si è confrontato con molte opere classiche, tra le quali l’Amleto del 1955 e il Re Lear del 1962 e poi arriverà Marat/Sade di Peter Weiss nel 1964. In queste ore in tanti tra i suoi fan hanno pianto la scomparsa del famoso regista attraverso i social.