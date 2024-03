Elena Sofia Ricci non conosce Beatrice Luzzi, eppure ha deciso di sostenerla al GF. A detta dell’attrice di Che Dio ci aiuti, la collega è l’unica che merita la vittoria del reality di Alfonso Signorini.

Elena Sofia Ricci sostiene Beatrice Luzzi al GF

Sui social è diventato virale un video in cui si vede Elena Sofia Ricci spendere belle parole per Beatrice Luzzi. Non è la prima volta che l’attrice di Che Dio ci aiuti sostiene la collega che è in gara al GF, ma adesso che mancano poche ore alla finale del reality ha voluto spiegare il motivo per cui sostiene che sia lei l’unica possibile vincitrice.

Le parole di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci, inconsapevole di essere filmata, ha motivato così la vittoria di Beatrice Luzzi al GF:

“[…] Poi perché non parla male a sproposito, trova sempre il buono in ognuno. Dice sempre cose giuste e se qualcuno arriva dove arriva un motivo ci sarà. E questo vale per lei e per tutte le persone arrivate in finale. Lei lo riconosce, gli altri no e non mi piace”.

Elena Sofia Ricci non conosce Beatrice Luzzi

Le parole di Elena Sofia Ricci sono state apprezzate dai fan anche per un altro motivo: non conosce Beatrice Luzzi, quindi sono del tutto sincere. Non a caso, quando colei che la riprende le chiede se l’ha mai incontrata, l’attrice di Che Dio ci aiuti relica:

“No, no, non la conosco. La conosco perché l’ho vista come attrice, ma non l’ho mai conosciuta dal vivo“.