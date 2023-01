Elenoire Ferruzzi contro Daniele Dal Moro: "Astuto, furbo e manipolatore"

Anche se ai tempi della sua permanenza al GF Vip si era detta innamorata di Daniele Dal Moro, Elenoire Ferruzzi oggi ha cambiato del tutto idea.

L’ex Vippona si è scagliata contro l’ex coinquilino, definendolo “astuto, furbo e manipolatore“.

Elenoire Ferruzzi contro Daniele Dal Moro

Elenoire Ferruzzi non ha alcun dubbio: Daniele Dal Moro fa di tutto per accaparrarsi una clip. Il suo percorso al GF Vip non è per nulla limpido e, anche se lei gli ha voluto molto bene, oggi non vuole più avere a che fare con lui. Intervistata da SuperGuida Tv, l’ex Vippona ha dichiarato:

“Daniele, nonostante le sue parole da grande uomo, ci è cascato in pieno con Oriana. (…) Daniele non è una persona limpida ma è astuto, furbo e manipolatore“.

L’affondo di Elenoire Ferruzzi

La Ferruzzi ha proseguito:

“Gioca con i sentimenti delle persone. Io mi sono avvicinata a lui perché lui era bisognoso dell’affetto che non aveva ricevuto. Ho colto la sua sofferenza e ho asciugato le sue lacrime senza ricevere nulla in cambio. Lui parla solo di se stesso e piange a comando davanti le telecamere. Le sue azioni sono sempre ben calcolate. Gli ho voluto molto bene ma lui si è avvicinato a me quando ha capito che ero bisognosa di affetto e poi ha fatto lo stesso con Wilma. A lui non interessa nessuno e non vuole bene a nessuno se non a se stesso”.

Elenoire è un fiume in piena e non può evitare di esprimere il suo giudizio su Daniele e Oriana Marzoli.

Il pensiero di Elenoire su Daniele e Oriana

In merito al rapporto tra Dal Moro e la Marzoli, Elenoire è categorica: