Elenoire Ferruzzi: dai soldi spesi per la chirurgia agli haters

Le Iene, Elenoire Ferruzzi si racconta: dai soldi spesi per la chirurgia - davvero tanti - agli haters.

Elenoire Ferruzzi, ospite de Le Iene, ha parlato dei soldi che ha speso per la chirurgia estetica. Non solo, l’ex Vippona ha anche replicato agli haters che l’attaccano quotidianamente sui social.

Elenoire Ferruzzi: quanti soldi ha speso per la chirurgia?

Nel corso di un’intervista a Le Iene, Elenoire Ferruzzi ha parlato un po’ di sé. In primis, della chirurgia estetica che le ha consentito di diventare la donna che abbiamo visto al GF Vip. L’ex concorrente del reality più spiato d’Italia ha rifatto gran parte del suo corpo: dagli zigomi al seno, passando per il sedere. Ovviamente, ha speso davvero tanti soldi per trasformarsi nella “Star” che è oggi.

Le parole di Elenoire sulla chirurgia

Senza peli sulla lingua, Elenoire ha raccontato:

“Per rifarmi gli zigomi ho speso in tutto sei-settemila euro; le labbra ho perso il conto ma direi quanto gli zigomi. Il seno l’ho rifatto cinque volte ed è costato diecimila euro ad intervento; mentre il sedere mi è costato quindicimila euro. In tutto ho speso intorno ai duecentomila euro“.

La Ferruzzi si è rifatta dalla testa ai piedi e ha speso intorno ai 200mila euro. Una cifra considerevole, ma per una donna che ha acquistato una casa a CityLife sono bazzecole.

Elenoire: la replica agli haters

“Il mio ultimo fidanzato risale ad almeno dieci anni fa, ma non sono nella pace dei sensi da dieci anni. L’ultima volta che l’ho fatto è stato prima di venire qua (a fare l’intervista, ndr) è stato uno dei tanti, basta scorrere la rubrica, sceglierne uno e invitarlo a casa…“, ha proseguito Elenoire per poi parlare degli haters che l’attaccano quotidianamente. La Ferruzzi, in sostanza, ha sottolineato che lei si ama così com’è: