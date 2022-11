Elenoire Ferruzzi vive in una casa popolare o a CityLife? La sua verità

Elenoire Ferruzzi vive in una casa popolare o a CityLife? L'ex Vippona vuota il sacco.

Quando Elenoire Ferruzzi era ancora una concorrente del GF Vip ha dichiarato di vivere in una lussuosa casa a CityLife. Poco dopo, alcuni vicini di casa l’hanno sbugiardata, dicendo che la sua dimora è popolare. Qual è la verità? A raccontarla è l’ex Vippona.

“Non vive a CityLife, è una bufala, vive in una zona popolare di Milano. Vivo qui ti assicuro che è vero. L’appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera. Due finestre in croce“, ha dichiarato una vicina di casa di Elenoire Ferruzzi. A darle man forte è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha dichiarato: “Raga, sono vicino casa di Elenoire. Altro che CityLife. Abita nelle palazzine comunali semplici e umili.

Non so perché vuole ostentare tutto questo lusso“. Adesso, dopo settimane di chiacchiericcio, è la stessa Ferruzzi a raccontare la sua versione dei fatti.

Via Instagram, Elenoire si è limitata a replicare solo ad Amedeo Venza:

Venza accetterà il suo invito? Ce lo auguriamo, in modo da scoprire finalmente la verità.

Quando era al GF Vip, Elenoire Ferruzzi ha così parlato della sua dimora extra lusso a CityLife:

“Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì. Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Quanto costano? 2 mila euro al mese! La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina”.