GF Vip, Elenoire Ferruzzi racconta ai coinquilini la sua storia: è passata a vivere da un monolocale ad una dimora extra lusso.

Concorrente indiscussa del GF Vip, Elenoire Ferruzzi ha raccontato ai compagni d’avventura la sua storia. Agli inizi della sua carriera viveva in un monolocale, mentre adesso vanta una casa con doppio ingresso e colf in servizio h24.

GF Vip: Elenoire Ferruzzi racconta la sua storia

Elenoire Ferruzzi ha deciso di raccontare la sua storia ai compagni d’avventura del GF Vip. Tralasciando la transizione, già affrontata in diretta tv quando la madre è entrata in Casa per farle una sorpresa, la Vippona ha parlato degli inizi della sua carriera. Elenoire è nata a Laveno-Mombello, un paesino in provincia di Varese sul Lago Maggiore. I suoi genitori vivono ancora lì, ma lei è andata via di casa appena ha compiuto 18 anni.

Destinazione? Milano.

La vita di Elenoire a Milano

Quando ha comunicato ai genitori l’intenzione di lasciare Laveno-Mombello per trasferirsi a Milano, la loro reazione non è stata delle migliori. Elenoire ha raccontato:

“Abitavo dai miei in una casa enorme a Laveno, quando ho detto ai miei che mi sarei trasferita a Milano erano contrarissimi. Mio padre mi ha detto ‘Vai a Milano? Ok, c**i tuoi, arrangiati, non ti do una lira’”.

Pur di lasciare la città natale, la Ferruzzi è andata a vivere in un monolocale piccolissimo. Ha proseguito:

“E così ho fatto, mi sono arrangiata. La mia prima casa a Milano? Abitavo in un buco zona Viale Monte Nero. La mia casa era grande come la sauna (del GF Vip, ndr). Una volta mia madre venne a trovarmi, appena aprii la porta mi disse ‘se entro io devi uscire te, forse è meglio se andiamo in un bar’”.

La nuova casa di Elenoire è extra lusso

I primi tempi a Milano ha sofferto tantissimo, anche perché non riusciva a guadagnare abbastanza.

Non a caso, si è fatta una promessa: “Appena avrò dei soldi vorrò solo case grandi!“. Così è stato. Quando la sua carriera ha iniziato ad andare per il verso giusto, Elenoire si è trasferita in una dimora extra lusso. Ha raccontato: