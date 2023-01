Elenoire Ferruzzi sogna Uomini e Donne, ma non le dispiacerebbe il ruolo di opinionista al GF Vip o in un altro talk show.

Dopo l’avventura al GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi sogna di sbarcare a Uomini e Donne per trovare il grande amore.

L’ex Vippona non si accontenterebbe di vestire i panni di Dama, ma vorrebbe essere una tronista.

Elenoire Ferruzzi sogna Uomini e Donne

Intervistata dal settimanale Novella2000, Elenoire Ferruzzi ha parlato della sua avventura al GF Vip. Oltre ad aver lanciato qualche frecciatina agli ex coinquilini, in primis Daniele Dal Moro, la donna si è lasciata scappare qualche confessione nei riguardi del suo futuro in tv. Considerando che non ha ancora trovato il principe azzurro, Elenoire parteciperebbe volentieri a Uomini e Donne.

Elenoire Ferruzzi da Uomini e Donne all’Isola

In merito al programma pomeridiano di Maria De Filippi, la Ferruzzi ha ammesso:

“Sì, lo farei, certo. Perché no? Mi piacerebbe ricoprire il ruolo di tronista“.

Non solo Uomini e Donne, l’ex Vippona parteciperebbe volentieri anche a qualche altro reality. Ha confessato:

“Sì, mi piacerebbe. Per l’Isola dei Famosi diciamo che insomma… valuterei perché è un’esperienza abbastanza tosta. Però diciamo che ci penserei, ecco”.

Elenoire Ferruzzi: l’opinionista è il suo ruolo

Elenoire ha sottolineato che il suo ruolo è quello dell’opinionista, motivo per cui accetterebbe volentieri una proposta da parte di Alfonso Signorini per il GF Vip. In alternativa, cosa vorrebbe fare? Ha dichiarato: