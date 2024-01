Eleonora Giorgi ha rilasciato una nuova intervista nella quale si è lasciata andare a dichiarazioni inedite riguardo la sua malattia: l’attrice lotta contro un tumore al pancreas.

Eleonora Giorgi e l’operazione per il tumore al pancreas

Al settimanale Nuovo, l’attrice ha dichiarato: “I medici mi hanno detto che ho il 70% di possibilità di operarmi e, se tutto va bene, di vivere… Altrimenti me ne vado in un anno. La mia giornata è scandita da una serie di impegni legati agli effetti collaterali importanti della chemioterapia… Questa condizione mi era del tutto ignota, ma a modo suo è interessante“.

Eleonora Giorgi e il matrimonio del figlio

Eleonora Giorgi si è detta estremamente felice per il figlio Paolo Ciavarro, che presto sposerà la compagna Clizia Incorvaia. “Sono stata io a spingere mio figlio a fare questo passo perché voglio accompagnarlo alla cerimonia“, ha dichiarato l’attrice che ha sempre sottolineato come Clizia Incorvaia sia la donna giusta per il figlio: “L’ho vista una volta in tv e mi ha colpito per lo strano mix di intelligenza e di candore. Somigliava a me. Quando ho saputo che avrebbe partecipato al Grande Fratello con Paolo ho detto che gli sarebbe piaciuta“.

