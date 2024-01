Sanremo 2024, Pierpaolo Pretelli scelto come inviato de La vita in diretta

Sanremo 2024, Pierpaolo Pretelli scelto come inviato de La vita in diretta

Sanremo 2024, Pierpaolo Pretelli scelto come inviato de La vita in diretta: l'annuncio di Alberto Matano.

Buone notizie per i fan di Pierpaolo Pretelli: è stato scelto come inviato de La vita in diretta per il Festival di Sanremo 2024. La nuova avventura dell’ex velino di Striscia la Notizia è stata annunciata dal conduttore Alberto Matano.

Sanremo 2024: Pierpaolo Pretelli inviato de La vita in diretta

Pierpaolo Petrelli sarà l’inviato de La vita in diretta al Festival di Sanremo 2024. A dare la bella notizia è stato il conduttore Alberto Matano, nel corso dell’ultima puntata del suo programma. ll presentatore ha mostrato un video in cui si vede l’ex velino di Striscia la Notizia davanti alla sede della Rai, con tanto di megafono in mano.

L’appello di Pierpaolo Pretelli ad Alberto Matano

Ad un certo punto, Pierpaolo ha esclamato:

“Alberto Matano, mi senti? Io non vado via finché non mi mandi a Sanremo. Ho già la valigia pronta. Perché Raffaella Longobardi può andare ovunque?! Pure in Inghilterra l’hai mandata. Io non mi muovo da qui e non vado via finché non mi mandi a Sanremo…”.

Sanremo 2024: la grande occasione di Pierpaolo Pretelli

Al termine del video, Matano ha annunciato:

“Posso dire ufficialmente che, accanto alla squadra straordinaria di inviati, formata da Raffaella Longobardi, Barbara Di Palma, Luca Forlani, Giuseppe Di Tommaso e la nostra immensa Giovanna Civitillo, quest’anno, per La Vita in diretta, da Sanremo, ci sarà anche Pierpaolo Pretelli. Ne vedremo delle belle. L’appello ha funzionato. Non vediamo l’ora di vederti in azione”.