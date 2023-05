Elettra Lamborghini, tramite il suo profilo social, si è raccontata un po’ ai fan. La cantante è davvero dimagrita molto e ha voluto spiegare il motivo per cui ha deciso di rimettersi in forma.

Elettra Lamborghini è dimagrita

Con una serie di Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha ammesso ai fan di essere dimagrita. In vista dell’estate e di un nuovo tour di concerti, la cantante ha deciso di rimettersi in forma. Non ha modificato soltanto l’alimentazione, ma ha anche iniziato ad allenarsi con maggiore costanza.

Le parole di Elettra Lamborghini

Elettra ha raccontato:

“L’altro giorno mi stavo spalmando una crema e ho pensato che la gente vede che in 3 mesi, voilà, sono dimagrita… No belli: tutte le sere mi spalmo queste creme. Non immaginate tutti i sacrifici che ci sono dietro. Faccio la sauna, mi alleno come una matta, mangio bene. La gente non sa mai un caz*o”.

La Lamborghini ha così risposto anche a quanti la criticano senza sapere i sacrifici che ci sono dietro al suo dimagrimento.

Elettra Lamborghini risponde alle critiche

Elettra ha ammesso di essere dimagrita grazie alla dieta e allo sport. Perché l’ha fatto? Visto che dovrà esibirsi in tour, in questo modo avrà anche più fiato per le sue coreografie. La Lamborghini ha dichiarato: