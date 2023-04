Elettra Lamborghini, la regola salva matrimonio: "Vedere mio marito è complicato"

Elettra Lamborghini ha svelato quale regola si sarebbero dati lei e suo marito, Dj Afrojack, per salvaguardare il loro matrimonio.

Elettra Lamborghini: la regola sul matrimonio

Elettra Lamborghini e il dj olandese Nick Van De Wall sono sposati dal 2020 e continuano a vivere la loro unione a distanza, con tutte le complicazioni che questo comporta. La stessa ereditiera ha confessato che lei e suo marito si dividerebbero tra l’Italia, il Belgio e gli Stati Uniti e che spesso, a causa dei loro rispettivi impegni di lavoro, sarebbe complicato riuscire a trascorrere molto tempo insieme. L’ereditiera ha anche svelato quale regola si sarebbero dati lei e suo marito per riuscire a portare avanti la loro unione anche a distanza:

“Noi abbiamo tre case: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Ci dividiamo, stiamo un po’ qui, un po’ li, ma siamo entrambi molto impegnati e a volte vederci è complicato. Proprio per questo ci siamo dati una regola (…)Non stare lontani mai per più di sette giorni. È il tempo massimo che riusciamo a sopportare, entrambi, ed è già difficile. Poi, uno dei due raggiunge l’altro, ovunque sia, in qualsiasi parte del mondo”. ha dichiarato.

Al momento, proprio a causa dei molti e rispettivi impegni di lavoro, la coppia avrebbe deciso di rimandare la possibilità di avere un figlio.