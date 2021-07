Elettra Lamborghini e Afrojack: l’indizio sulla gravidanza notato dai fan

Mentre tutti stanno già ballando sulle note di “Pistolero”, Elettra Lamborghini sta facendo sognare i fan dopo una Stories insieme al suo Afrojack

Il periodo d’oro per Elettra Lamborghini continua alla grande, testimoniato anche dal recentissimo successo del tormentone estivo Pistolero. La hit si trova infatti già in cima alle classifiche, ma la popolare artista bolognese ha catturato l’attenzione con uno scatto accanto a suo marito Afrojack.

Al noto dj olandese di origini surinamesi ha peraltro dedicato il ritornello della sua nuova canzone, ma è stato un altro elemento a scatenare l’incredulità dei fan.

Elettra Lamborghini in dolce attesa?

Si tratta per la precisione di una IG Stories di Elettra Lamborghini, dove è apparso un indizio che potrebbe far pensare a una possibile gravidanza. Da poco salutata L’isola dei famosi 2021 di Ilary Blasi come opinionista insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, la Twerking Queen potrebbe dunque aver davvero deciso di dare una svolta alla sua vita privata.

Nel video in questione, pubblicato sul suo profilo social, la cantante è, come detto, insieme al marito. Le mani di entrambi poggiano con dolcezza sulla pancia di lei, dando vita a ogni possibile domanda sul fatto che Elettra possa essere davvero in dolce attesa. Al momento non è giunto nessun commento da parte della diretta interessata che a Verissimo, a proposito di maternità, aveva dichiarato: “Tempo al tempo”.