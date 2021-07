Francesco Totti sconvolge i fan: il gesto inaspettato contro Ilary Blasi

In vacanza a Mosca con amici e figli, Francesco Totti è apparso "infuriato" contro la moglie Ilary Blasi: i dettagli della vicenda

La vacanza a Mosca della famiglia Totti-Blasi prosegue a suon di visite delle bellezze artistiche e culturali del luogo, immortalate dall’ex capitano della Roma e dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi con numerose foto e video sui social.

Il viaggio in Russia insieme ai figli e ad alcuni amici ha visto tuttavia sorgere nelle scorse ore un bizzarro battibecco, registrato nelle IG Stories della stessa Ilary Blasi. Cosa sarà dunque successo alla popolarissima coppia di Vip nostrani?

Ilary stuzzica Totti al ristorante

Recatisi in un ristorante per un pranzo tipico, la conduttrice romana ha iniziato a prendere dei bocconi di pollo per imboccare il marito. “Mangia un po’ di pollo georgiano”, ha dunque ironicamente affermato l’ex Letterina di Passaparola portando la forchetta alla bocca dell’ex bomber.

Tuttavia Totti non ha gradito tale gesto così amorevole della dolce mogliettina, replicando con stizza: “Se ti cade il pollo, ti meno”, riferendosi a un possibile incidente sui suoi pantaloni.

Ilary tuttavia non si è lasciata intimidire, tentando nuovamente di imboccare l’ex capitano della Roma con altre pietanze locali. Anche lui non ha però ceduto alle scherzose provocazioni, ribadendo con ironia la medesima frase: “Se ti cade, ti meno”. Risate social assicurate, mentre i due piccioncini si mostrano affiatati come i primi tempi.