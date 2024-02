Elettra Lamborghini ha condiviso sui social una serie di scatti che mostrano un pancino sospetto. Possibile che sia incinta? La cantante di Musica e il resto scompare ha rotto il silenzio.

Elettra Lamborghini incinta? Spunta un pancino sospetto

Da ore circola un chiacchiericcio che vede Elettra Lamborghini incinta. Tutto è nato quando la cantante di Musica e il resto scompare ha condiviso su Instagram una serie di scatti che la ritraggono fasciata in un bellissimo abito da sera. I fan hanno notato un pancino sospetto e il toto gravidanza è partito in un lampo.

Elettra Lamborghini rompe il silenzio a modo suo

Dopo aver condiviso le foto con l’abito elegante, Elettra Lamborghini è stata sommersa di commenti inerenti la presunta gravidanza. Vista l’insistenza dei seguaci, la cantante ha rotto il silenzio, ma l’ha fatto a modo suo. Come? Mettendo un like ad un commento che recita: “Alla prossima che le chiede se è incinta, secondo me le arriva una te**a in faccia”.

Elettra Lamborghini non è incinta

Anche se non si è espressa con parole sue, Elettra Lamborghini ha smentito la gravidanza. Non è la prima volta che la cantante si trova sommersa di domande che riguardano un suo stato interessante. E’ bene sottolineare che il pancino sospetto, anche in questo caso, è millimetrico.