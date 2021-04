Elettra Lamborghini incinta? La risposta della cantante

Elettra Lamborghini è davvero in dolce attesa? L'attesa risposta della cantante ai microfoni di "Casa Chi"

Elettra Lamborghini ha di recente rilasciato un’intervista a “Casa Chi” dove ha risposto a diverse domande. Oltre che parlare della sua vita privata, la popolare showgirl emiliana ha peraltro commentato alcune dinamiche dell’Isola dei Famosi, talent di Canale 5 dov’è al momento impegnata come opinionista.

In merito al programma, non ha risparmiato critiche e accuse contro la gran parte dei naufraghi, a eccezione di Fariba e Ubaldo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Quello che tuttavia ha interessato maggiormente i fan di Elettra Lamborghini è se realmente la performer fosse incinta.

Molti hanno infatti recentemente notato una luce diversa nei suoi occhi, al punto da scatenare immediatamente il gossip. Per questo motivo, durante l’intervista con Gabriele Parpiglia, la 26enne bolognese ha risposto anche alle domande su tale argomento, rivelando per il momento di non essere in dolce attesa. In ogni caso, sempre secondo le sue parole, è un’ipotesi che potrebbe avverarsi presto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

La Lamborghini non ha del resto mai nascosto la volontà di creare una famiglia insieme al suo neo marito Nick van de Wall, in arte Afrojack, disc jockey, produttore discografico e remixer olandese di origini surinamesi. Intanto la sua carriera procede alla grande, palesando anche possibile collaborazione con Arisa.