Elettra Lamborghini pronta a diventare mamma: la confessione

Elettra Lamborghini è rotante a rompere il silenzio sul tema della maternità e ha svelato che il suo sogno sarebbe quello di adottare un bambino in difficoltà.

Elettra Lamborghini: la confessione sulla maternità

Elettra Lamborghini ha più volte affermato di non essere pronta ad avere un figlio suo e nelle ultime ore ha però svelato che sarebbe stata intenzionata ad adottare una bambina in difficoltà da lei “conosciuta” attraverso i social. A seguire l’ereditiera ha anche ammesso di aver parlato del tema adozioni con suo marito Nick van de Wall, e sembra che i due non escludano un giorno di adottare un figlio loro.

“Questa bambina è diventata molto famosa sui social. Pare sia stata abusata dai genitori e che sia stata usata per i follower. Diciamo che è una situazione molto strana. Ha tre anni. Io ho scritto se potevo aiutare la piccola. Mi hanno detto di no, in maniera molto fredda. Non avendomi dato spiegazioni ho capito che c’era qualcosa di strano in questa pagina. Pare che sia tutto più complicato. Ho scritto all’orfanotrofio, non mi aspettavo di andarla a prendere domani, ma perché non provarci? Questa piccina mi ha fatto così tenerezza che ho voluto provarci. Sapevo quanto amore avrei potuto darle. Io sento una forte vocazione. Non cambierebbe nulla per me avere un bambino nato da me o meno“, ha confessato l’ereditiera, e ancora: “Sono pronta, ne ho parlato anche con mio marito, lui mi ama ed è d’accordo. Ho chiesto alle mie sorelline cosa ne pensano di questa mia idea. Io voglio dare amore. Se viene da me, o è un piccolo che adotto è uguale. Soprattutto se è in una situazione sfortunata, lo aiuterei molto volentieri e sarebbe mio figlio. Non mi sento speciale, cerco di essere una donna buona”.