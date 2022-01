Elezione del presidente della Repubblica, chi sono i candidati del centrodestra?

Il centrodestra sembra essere pronto per l'elezione del presidente della Repubblica e propone quattro nomi

Si è nuovamente riunito il centrodestra per decidere i nomi dei propri candidati da proporre per la presidenza della Repubblica. Alle 16:00 di martedì 25 gennaio 2022, i leader di partito si sono riuniti per stilare la lista dei candidati.

Elezioni presidente della Repubblica: i candidati del centrodestra

Dovevano essere cinque in un primo momento, ma si è optato per tre nomi. Secondo quanto riporta Fanpage, i candidati del centrodestra sono: Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Da poco, è arrivata l’ufficialità. Il primo a prendere la parola è stato Matteo Salvini, il quale spera che non venga posto un “no” ideologico sui nomi dei candidati appena proposti, ma che si apra un dialogo con le altre forze politiche.

Elezioni presidente della Repubblica: gli esclusi del centrodestra

Grandi esclusi, che erano papabili per molti esponenti del centrodestra sono: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Franco Frattini e Pier Ferdinando Casini. Quest’ultimo, tra l’altro, aveva già allontanato ad inizio gennaio 2022, l’idea di volersi candidare alla presidenza della Repubblica. Alcuni arrivarono addirittura a pensare che Casini stesse autosabotando la sua candidatura.

Elezioni presidente della Repubblica: continuano le votazioni

Intanto prosegue la seconda giornata di votazioni che, come preannunciato, non sarà ricca di sorprese nè colpi di scena, ma sarà nuovamente piena di schede bianche e qualche nome sparato a caso per pura ironia.

Prima di prendere seriamente parte alle votazioni, i principali partiti sono tutti impegnati a cercare dei nomi e degli accordi per raggiungere la tanto ambita maggioranza. Attesa per oggi anche una riunione del centrosinistra. Il trio Conte-Letta-Speranza proverà a tirare dei nomi fuori dal cilindro.