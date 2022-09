Elezioni 25 settembre, Striscia la Notizia fa consegnare a Enrico Letta e al PD un tapiro gigante

La sconfitta del PD ha portato il partito guidato da Enrico Letta a ricevere una sorpresa. Staffelli ha fatto recapitare il temuto tapiro d'oro.

Nel bene o nel male il tapiro d’oro è e rimane un premio tanto temuto quanto amato. Questa volta il rinoscimento targato Striscia La Notizia è stato fatto recapitare ad Enrico Letta e in linea generale al Partito Democratico. Il motivo, come è facile intuire, è presto detto: la sconfitta del partito che è stato superato da Fratelli d’Italia e dalla sua leader Giorgia Meloni.

“Ma cosa mi avere combinato?”, ha chiesto Valerio Staffelli.

Enrico Letta, Striscia La Notizia fa recapitare un tapiro gigante al Nazareno

Questa volta la redazione del programma di Antonio Ricci non ha consegnato un semplice tapiro, bensì un tapiro d’oro di dimensioni eccezionali.

Non è quindi un caso che la spedizione è stata fatta direttamente davanti alla sede del partito, così come le dimensioni del premio che sono state idealmente commisurate all’impatto della sconfitta ricevuta nelle scorse ore.

“Avete fatto di tutto per far vincere la Meloni”

Valerio Staffelli non è riuscito tuttavia a consegnare il tapiro: “Mi è partito con gli occhi della tigre e adesso mi finisce con il muso da Tapiro”, è quanto ha urlato l’inviato.

Ha poi proseguito: “Avete fatto di tutto per far vincere la signora Meloni, non capiamo perché siate così attapirati”. Infine ha concluso: “Affidiamo questo tapiro e il PD a San Nazzareno. San Nazzareno pensaci tu”.