Elezioni amministrative e referendum 2022, sconti per tornare a casa a votare: come ottenerli

Il giorno delle prossime Elezioni amministrative si sta avvicinando sempre di più: Italo e Trenitalia hanno pensato a degli sconti per chi deve votare

Il 12 giugno 2022 moltissimi cittadini italiani sarnno chiamati alle urne per le Elezioni amministrative (quasi 1000 Comuni dello Stivale interessati), e per il Referendum sulla giustizia. Per coloro che abitano fuori dal proprio Comune, Italo e Trenitalia hanno pensato a ottimi sconti per permettere a tutti di tornare a casa e votare.

Elezioni amministrative 2022, tornare a casa e votare: gli sconti sui treni

Tornare a casa per votare non sarà poi così costoso, se si decide di approfittare di uno degli sconti pensati dalle copagnie di Italo e di Trenitalia. Per gli elettori che tornano nel loro Comune di residenza per il prossimo appuntamento elettorale del 12 giugno 2022, sono previsti, infatti, sconti fino al 70% sui viaggi in treno.

Le tariffe di Trenitalia

Trenitalia ha pensato di offire il 70% di sconto sul prezzo Base per i treni media-lunga percorrenza nazionale Frecciargento, Frecciarossa, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte.

I prezzi sui biglietti per i treni Regionali saranno, invece, diminuiti del 60%. Importante sottolineare che per viaggiare in treno con lo sconto elettorale bisogna obbligatoriamente partire non prima del 3 giugno e tornare massimo entro il 22 giugno.

Le tariffe di Italo

Con Italo gli sconti sono leggermente inferiori rispetto a quelli previsti da Trenitalia. Le date di riferimento sono le medesime, ma chi deciderà di viaggiare con un treno Ntv, avrà diritto a non più del 60% di sconto.