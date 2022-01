Elezioni presidente della Repubblica, Meloni su Salvini: “Quello che ha fatto è folle”

A pochi giorni dal termine delle elezioni del presidente della Repubblica, Giorgia Meloni ha criticato duramente Matteo Salvini.

A pochi giorni dal termine della lunga settimana di elezioni del capo dello Stato non si placano le dure critiche da parte della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per il risultato raggiunto, in particolare verso Matteo Salvini. Già in un precedente tweet pubblicato il 29 gennaio aveva infatti scritto: “Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica.

Non voglio crederci”.

Meloni critica Salvini, “Con lui non ci siamo più sentiti”

Intervenuta a Quarta Repubblica in onda su Rete 4, Giorgia Meloni rivolgendosi proprio al leader della Lega ha messo in evidenza di essere profondamente contraria dalle decisioni portate avanti: “Secondo me, quello che ha fatto Matteo Salvini è folle, folle per lui. Una cosa che non ho capito, eravamo d’accordo che la rielezione di Mattarella fosse l’ultima cosa da fare”.

“La prossima volta chiamerò il var”

La leader di Fratelli d’Italia ha poi dedicato spazio a quanto era emerso dal vertice di centrodestra: “Mi sono arrabbiata molto […] ricordo che abbiamo fatto un vertice di centrodestra, nel quale si parlava dell’ipotesi di votare il governo Draghi e mi rispondono ‘no’, poi lo scopro da una agenzia di stampa. Lo stesso su Mattarella, lo scopro da un altra agenzia di stampa”.

A tale proposito ha ancora aggiunto: “Il no a Mattarella era di tutti, Lega, Fi, noi, centristi […] La prossima volta chiamerò il var”.

“Io ho fatto una scelta politica”

Infine Giorgia Meloni parlando del Cavaliere ha affermato: “Quando ho dato l’ok a Berlusconi non l’ho fatto per deferenza, io a Berlusconi non devo niente, ho fatto una scelta politica […] Tajani alla quinta votazione ci ha detto ‘qualcuno chiede di rivotare Berlusconi’, io ho detto ‘scusate una settimana fa ha mandato un comunicato'”.