Il centrodestra è in festa per la vittoria di Marsilio alle elezioni regionali in Abruzzo: i commenti di Giorgia Meloni e Antonio Tajani

Grazie soprattutto ad un’importante affermazione nella provincia dell’Aquila, Marco Marsilio riesce nell’impresa (il primo a farcela in oltre 30 anni) del riconfermarsi presidente di regione in Abruzzo. Il candidato del centrodestra ha sbaragliato la concorrenza di Luciano D’Amico (fermo al 46,5%) ottenendo poco più del 53% delle preferenze.

Vittoria di Marsilio in Abruzzo: le reazioni del centrodestra

E non si fanno attendere le reazioni dal mondo politico per l’esito delle elezioni regionali in Abruzzo. Il primo a festeggiare la vittoria di Marsilio è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha scritto un rapido commento sui social: “Congratulazioni a Marco Marsilio per il grande consenso ricevuto, gli elettori hanno premiato la proposta del centrodestra. Un buon governo che fa la differenza. Avanti, sulla strada giusta“. Dello stesso avviso anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida: “Il centrodestra unito, che come coalizione aveva ottenuto numeri straordinari anche in Sardegna, riafferma quindi un ottimo governatore. Il lavoro svolto negli ultimi cinque anni è stato riconosciuto e premiato dai cittadini, che vogliono proseguire su questa strada. Avanti così, nel segno della continuità”.

Vittoria di Marsilio in Abruzzo: i commenti di Meloni e Tajani

Non poteva poi certo mancare il messaggio di Giorgia Meloni, che è intervenuta sul suo profilo di X: “Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell’Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al Centrodestra, che si conferma maggioritario. È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all’Abruzzo e all’Italia il posto che meritano. Grazie!”. In ultimo, anche Antonio Tajani ha parlato della vittoria di Marsilio, facendo una dedica speciale: “Il grande successo del centro-destra in Abruzzo conferma il giudizio positivo dei cittadini sul nostro buon governo. Ottimo il risultato di Forza Italia! E’una conferma del nostro ruolo fondamentale. Complimenti agli azzurri abruzzesi. Dedichiamo la vittoria a Silvio Berlusconi“.