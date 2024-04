Elezioni regionali in Basilicata: affluenza in calo, ultimi dati registrati

Sono aperte nei 131 comuni della Basilicata le 682 sezioni che accoglieranno i quasi 570mila lucani chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione

Si vota anche oggi in Basilicata dalle ore 7 e fino alle 15, per lasciare subito il posto allo spoglio delle schede.

Gli ultimi aggiornamenti sul voto in Basilicata

In Basilicata dalle ore 7 di questa mattina, 22 aprile, hanno riaperto le 682 sezioni fino alle ore 15.

Dai primi dati risulta basso il dato dell’affluenza: alle ore 23 di ieri ha votato solo il 37,74% degli aventi diritto, mentre in totale nel 2019 il dato è stato del 53,52%

La bassa affluenza registrata ieri potrebbe favorire il presidente uscente Bardi, visto che negli ultimi anni è stato l’elettorato di centrosinistra quello più deluso con tendenza a disertare il voto. Se Vito Bardi dovesse vincere di nuovo le elezioni in Basilicata per il centrodestra si tratterebbe di un’importante conferma.

Come si vota in Basilicata

Per le elezioni in Basilicata è previsto un turno unico, senza ballottaggi: verrà eletto il candidato presidente che prenderà più voti, mentre degli altri candidati viene eletto consigliere solo lo sfidante che per numero di preferenze segue il vincitore.

Si può votare solo per il candidato presidente, oppure solo per una lista. Inoltre, l’elettore può anche esprimere una preferenza all’interno della lista prescelta e votare anche per il candidato presidente, su un’unica scheda.

Non è consentito invece il voto disgiunto, cioè votare per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro.

Le elezioni in Basilicata

Sono aperte nei 131 comuni della Basilicata le 682 sezioni che accoglieranno quasi 570mila cittadini chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale: 13 per la provincia di Potenza e 7 per quella di Matera.

Al termine delle operazioni di voto, inizierà lo spoglio : tre i candidati alla presidenza Vito Bardi per il centrodestra, sostenuto da sette liste, Piero Marrese per il centrosinistra, con cinque simboli, ed Eustachio Follia per Volt.