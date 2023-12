Elga Enardu: "Diego Daddi ha una malattia psicologica, non sono riuscita a riconoscerla"

Elga Enardu ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Diego Daddi, da cui si è separata alcuni mesi fa.

Elga Enardu: il rapporto con Diego Daddi

Elga Enardu e Diego Daddì si sono detti addio alcuni mesi fa e per la prima volta la sorella gemella di Serena Enardu ha deciso di rompere il silenzio in merito alla questione, e ha svelato:

“Pensavo di voler chiudere la relazione, di non essere più felice, ma oggi so che non ho saputo riconoscere e gestire una situazione molto delicata. Questo ancora oggi mi commuove e mi dispiace”, e ancora: “Quando hai a che fare con una malattia la confondi con altro. Una malattia psicologica che avevo scambiato per voglia di non crescere, pigrizia, noia, voglia di non fare nulla nella vita per presa di posizione”, e anche: “Ho capito che le mie considerazioni andavano riviste perché Diego non stava bene”.

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se i due torneranno a parlare della questione. Al momento Diego Daddì si è limitato a dire di aver vissuto un momento buio, e in tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più.