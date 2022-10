Elisa Esposito, bufera per il profilo su OnlyFans: “Fate passare la voglia”

Elisa Esposito è approdata su OnlyFans ed è stata travolta da una valanga di critiche.

Elisa Esposito, che ha spopolato su TikTok facendosi conoscere come prof di corsivo, è approdata su OnlyFans. La questione ha sollevato una bufera in rete dove in tanti hanno criticato la ragazza per la sua forma fisica o per il suo aspetto estetico.

“Fate passare la voglia”, ha detto lei per tutta risposta ai suoi haters. In tanti si chiedono se i commenti giunti in queste ore al suo profilo spingeranno Elisa a cancellare il suo canale o, più semplicemente, a bloccare i detrattori. “L’ho fatto perché tante volte gli insulti iniziano ad essere pesanti, molto pesanti, soprattutto riguardo a OF”, ha dichiarato la prof di corsivo che ha messo alcuni dei suoi contenuti per soli adulti al costo di 7.50 euro.

Il dramma alla nascita

Nei giorni scorsi Elisa Esposito ha raccontato ai fan la terribile disavventura di cui è stata protagonista alla sua nascita: sua madre sarebbe stata sottoposta a un cesareo d’urgenza perché lei sarebbe stata in procinto di soffocare a causa del cordone ombelicale. Oggi, a causa di quanto vissuto, Elisa Esposito ha una cicatrice di cui ha ammesso di essere orgogliosa.

“Sono passati 20 anni da quel giorno, la cicatrice c’è ancora e la porto con tanta felicità, ormai fa parte di me, anche se tendo a nasconderla spesso”, ha detto.