Elisabetta Canalis fa flop: il suo programma è a rischio

Gli ascolti non proprio brillanti del programma condotto da Elisabetta Canalis potrebbero portare alla sua cancellazione anticipata.

Secondo i rumor in circolazione il programma tv condotto da Elisabetta Canalis su Tv8, Vite da Copertina, rischierebbe di essere cancellato per lo scarso risultato ottenuto in fatto di ascolti.

Elisabetta Canalis: Vite da Copertina

Da circa quattro mesi Elisabetta Canalis è al timone di Vite da Copertina, il programma tv in onda su Tv8 che in passato è stato condotto anche da Alda D’Eusanio, Giovanni Ciacci, Elenoire Casalegno e Rosanna Cancellieri.

Purtroppo i risultati ottenuti in fatto di share non sarebbero stati positivi: il programma non ha mai superato l’1% di share e per questo la rete starebbe già pensando – secondo i rumor in circolazione – di chiudere anticipatamente il programma a partire dai prossimi mesi. Per il momento l’ex velina non si è espressa sulla questione e finora aveva mostrato il suo entusiasmo nel tornare alla conduzione di un programma tv e per di più nel suo paese natale (da tempo infatti Elisabetta Canalis risiede a Los Angeles con la sua famiglia).

Elisabetta Canalis in Italia

L’ex velina di Striscia non ha mai fatto segreto di voler un giorno tornare in Italia insieme a suo marito, il chirurgo americano Brian Perri, e alla figlia Skyler Eva. La coppia, dopo le nozze, si è stabilita a Los Angeles, dove il chirurgo lavora e dove Elisabetta Canalis aveva preso in gestione una palestra in compagnia dell’amica Maddalena Corvaglia, con cui da anni si vocifera che abbia litigato (mettendo fine all’attività lavorativa presa in gestione insieme).

Elisabetta Canalis: la vita privata

A Los Angeles Elisabetta Canalis sembra aver conquistato la propria serenità ma in passato ha espresso più volte nostalgia per la sua amata Sardegna e per la sua famiglia, che torna a trovare ogni volta che può.

“La mia vita? È molto semplice in America. Mi occupo di mia figlia e della palestra che ho aperto con Maddalena Corvaglia e che ci sta dando grandi soddisfazioni.

La vita qui non è più facile che in Italia, anche se in America ci sono più agevolazioni per i bambini e per le mamme. Di certo non voglio invecchiare negli Stati Uniti. Se mio marito, Brian Perri, avesse le stesse possibilità di guadagno in Italia ci trasferiremmo subito. Ogni volta che torno a Milano sono talmente emozionata ed eccitata che passo insonne le notti precedenti al viaggio”, ha confessato.