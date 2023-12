Elisabetta Canalis rompe il silenzio sulla separazione: "Non mi aspettavo andasse così"

Elisabetta Canalis rompe il silenzio sulla separazione: "Non mi aspettavo and...

Per la prima volta Elisabetta Canalis ha rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Brian Perri e sull’inizio della sua storia d’amore con l’istruttore di kick boxing Georgian Cimpeanu.

Elisabetta Canalis: la separazione

Elisabetta Canalis ha preferito non pronunciarsi pubblicamente in merito alla sua separazione da Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. Ora che sono trascorsi molti mesi dalla vicenda e lei sembra aver ritrovato la felicità tra le braccia di Georgian Cimpeanu ha rilasciato un’intervista a Grazia in cui ha ammesso: “Siamo separati ma non ancora legalmente divorziati”. E ancora: “Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo”.

Quanto alla sua storia con Georgian Cimpeanu, l’ex velina ha invece ammesso: “Posso dirle solo che sto molto bene e sono felice. E che non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me. Ci sono momenti nella vita che per amore bisogna aspettare, saper guardare ‘alla big picture’, il quadro generale, per credere nel futuro”.