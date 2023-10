Elisabetta Canalis e Brian Perri: la reunion per il compleanno della figlia Skyler Eva

Elisabetta Canalis e Brian Perri: la reunion per il compleanno della figlia S...

Nonostante si siano separati, Elisabetta Canalis e Brian Perri continuano a mantenere rapporti amichevoli per il bene della figlia Skyler Eva.

Elisabetta Canalis e Brian Perri insieme

Alcuni mesi fa Elisabetta Canalis è uscita allo scoperto con Georgian Cimpeanu, l’istruttore di nick boxino con cui avrebbe ritrovato la serenità dopo l’addio a suo marito, Brian Perri. Nelle ultime ore l’ex velina e il chirurgo sono comunque tornati a mostrarsi insieme in occasione del compleanno della figlia, Skyler Eva. La bambina ha compiuto 8 anni, e per l’occasione i genitori le hanno organizzato una festa in compagnia dei suoi amici.

“Auguri Skyler, 8 anni di vita trascorsa insieme in cui tu hai reso quelle della tua mamma e del tuo papà speciali e bellissime”, ha scritto Elisabetta Canalis, posando insieme alla bambina e all’ex marito per le foto di rito. Sui social intanto in molti tra fan, amici e colleghi hanno fatto gli auguri alla piccola Skyler Eva e sono curiosi di saperne di più sul suo conto.

Al momento a quanto pare Elisabetta Canalis avrebbe deciso di restare a vivere a Los Angeles insieme a sua figlia e nonostante da tempo abbia ammesso che il suo sogno sia quello di tornare prima o poi in Italia.