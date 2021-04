Elisabetta Gregoraci: brand e costo del look ad Avanti un altro

Nella prima puntata del serale di Avanti un altro, Elisabetta Gregoraci è apparsa come al solito magnifica nel suo look super griffato

Nella prima puntata speciale di Avanti un altro! Pure di sera, tra i protagonisti in gara si sono succeduti alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Anche Elisabetta Gregoraci è dunque rientrata nella lista di personaggi super attesi, nella fattispecie soprattutto per il look scelto dall’amata conduttrice.

Nel corso del reality di Canale 5 sono spesso stati messi in mostra gli abiti super sofisticati e alla moda della bella ex moglie di Flavio Briatore. Pertanto, chiaramente, anche per il divertente programma di Paolo Bonolis su Canale 5 la presentatrice calabrese non è certo passata inosservata. EliGreg si è infatti presentata con un abito rosso firmato Genny, il cui costo complessivo, ricavato dal sito ufficiale del brand, è di circa 900 euro.

L’abito in maglia con collo alto e maniche lunghe, dalla vestibilità adente e lungo fino al polpaccio, era caratterizzato da un’apertura a polo davanti e dalla gonna leggermente scampanata al fondo.

Così si legge sul profilo online del marchio italiano, nato nel 1962 grazie ad Arnaldo e Donatella Girombelli.