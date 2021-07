Elisabetta Gregoraci non condurrà più un programma in Mediaset: chi ne prenderà il posto?

Elisabetta Gregoraci pare esser stata sostituita da un'altra collega per la conduzione del nuovo programma Mediaset: come avrà reagito l'ex gieffina?

Dopo la fortunata avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è recentemente tornata al timone di Battiti Live. Lo show dedicato alla musica sta riscuotendo un buon successo su Italia 1 e sulla medesima sulla rete l’ex gieffina era stata presa in considerazione per condurre un nuovo programma.

Si doveva trattare per la precisione di Honolulu, pensato per sostituire Colorado.

Elisabetta Gregoraci sostituita su Italia 1

Tuttavia il tutto sembra già essere saltato a favore di un’altra bravissima presentatrice, la partenopea Fatima Trotta. Il noto volto di Made in Sud dovrebbe infatti sbarcare presto in Mediaset proprio per condurre questa nuova trasmissione. Secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore in rete, Elisabetta Gregoraci pare non abbia proprio esultato alla notizia del cambio di rotta.

#FatimaTrotta sbarca su #Italia1: sarà lei a condurre il nuovo programma comico #Honolulu, previsto in autunno sul sesto canale.@tvblogit — Miky (@MikyS03) July 22, 2021

🔴 #FatimaTrotta verso la conduzione di #Honolulu, il nuovo varietà comico di #Italia1 che verrà trasmesso nei mercoledì sera autunnali (@tvblogit) — cheTVfa.it (@cheTVfa) July 22, 2021

Ricordiamo peraltro che anche la ex moglie di Flavio Briatore aveva fatto parte del cast di Made in Sud come conduttrice, proprio insieme alla “rivale” Fatima Trotta. L’appuntamento per Honolulu è in ogni caso previsto per il prossimo autunno, ogni mercoledì sera su Italia 1.