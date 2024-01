Tiktoker e influencer inglese parecchio apprezzata, Ellie Liptrot è tornata a afar parlare di sé perché ha condiviso sui social un video in cui mostra la sua quotidianità da “matrigna di 20 anni”. Il suo racconto ha diviso i fan.

Ellie Liptrot matrigna a 20 anni: il suo compagno ha 43 anni

Via TikTok, l’influencer inglese Ellie Liptrot ha raccontato ai fan la sua giornata tipo da matrigna 20enne. Il suo compagno, Mark, ha 23 anni più di lei e sono una coppia da qualche tempo. Il video, com’è normale che sia, ha diviso i fan. Qualche follower si è concentrato sulla sua bellezza, mentre altri l’hanno aspramente criticata.

Ellie Liptrot matrigna a 20 anni: la sua giornata tipo

Ellie Liptrot ha raccontato:

“Trascorrere del tempo con i ragazzi di Mark è la cosa più gratificante di sempre. Questo aspetto della mia vita, non lo cambierei per niente al mondo. Alcune persone mi criticano semplicemente perché non sono d’accordo con il mio stile di vita ma non ci posso fare nulla se non l’hanno mai sperimentato”.

Il compagno della tiktoker inglese ha due figli, uno di 15 e l’altro di 11 anni. Ovviamente, le critiche sono nate soprattutto per il fatto che Ellie sia quasi coetanea dei ragazzi.

Le critiche dei fan ad Ellie Liptrot

Stando a quanto raccontato da Ellie, i figli di Mark l’hanno accettata come matrigna e non sono affatto colpiti dalla poca differenza di età che c’è tra loro. Le critiche sono comunque arrivate puntuali. Tra i tanti commenti si legge: “Una vita che non farei mai per il semplice imbarazzo che si creerebbe quando si è tutti insieme, però, se tu hai il coraggio… chapeau!“, oppure “Non credo sia una storia che durerà e i figli sono sereni perché lo sanno, ecco la verità“.